В Беларуси ученые предлагают запретить использовать металлодетекторы. Подробности во время пресс-конференции озвучил директор Института истории Национальной академии наук Вадим Лакиза, пишет sb.by.
— Проблема «черных копателей» стоит сверхостро, и один из радикальных вариантов ее решения, предлагаемый Национальной академией наук по согласованию с заинтересованными, — полный запрет использования металлодетекторов, — акцентировал внимание ученый.
По его словам, металлодетекторы можно покупать, продавать, однако использовать допускается только в научных или же специальных целях: Министерством по чрезвычайным ситуациям, военным. Лакиза уточнил, что аналогичное решение ранее было принято по квадрокоптерам (подробнее — здесь). Он заметил, что сегодня ими может пользоваться только определенный круг людей.
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