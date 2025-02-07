В Беларуси ученые предлагают запретить использовать металлодетекторы

По его словам, металлодетекторы можно покупать, продавать, однако использовать допускается только в научных или же специальных целях: Министерством по чрезвычайным ситуациям, военным. Лакиза уточнил, что аналогичное решение ранее было принято по квадрокоптерам (подробнее — здесь). Он заметил, что сегодня ими может пользоваться только определенный круг людей.