Возврат активов: Новая школа появится еще в одном регионе Казахстана

В настоящее время в населенном пункте действует одна школа, в которой обучаются 53 ребенка в две смены. При этом в учебном заведении отсутствуют спортивный и актовый залы, столовая, не хватает предметных кабинетов.
Здание оборудуют в соответствии с современными образовательными стандартами. Строительство объекта позволит решить вопрос доступности образования и проблему дефицита школьных мест: сейчас в селе также проживают 28 детей в возрасте до 7 лет.
На сегодня Правительством из Специального государственного фонда выделено 58 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе 5 школ, в том числе одна музыкальная, 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, 2 детских сада и станция Скорой медицинской помощи.
За счет средств субъектов Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» также ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в городах Аркалык, Астана, Алматы.
Работа продолжается.