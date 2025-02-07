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Массовую гонку «Лыжня России» перенесли в четырех городах Иркутской области

Мероприятие пройдет позже из-за морозов.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Некоторые города Иркутской области были вынуждены перенести XLIII Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России» из-за морозов. Ранее мероприятие должно было пройти 8 февраля 2025.

Напомним, в Иркутске соревнование состоится 1 марта на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского в поселке Молодежном. Открытие стартует уже в 9:00, спустя полчаса лыжники начнут забеги. Дистанция — три и пять километров.

Соревнования пройдут 1 марта. Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Черемхово гонку перенесли на 15 февраля, открытие состоится на городской лыжной базе в 13:00. В Тулуне соревнования пройдут в этот же день на лыжной базе «Снежинка». Участники преодолеют дистанцию в один, три, пять и десять километров. В честь 80-летия Великой Победы проведут «Забег Победы», расстояние — 1 945 метров. В Усолье-Сибирском мероприятия также пройдет 15 февраля на базе «Снежинка».