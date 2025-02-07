Массовую гонку «Лыжня России» перенесли в четырех городах Иркутской области

В Черемхово гонку перенесли на 15 февраля, открытие состоится на городской лыжной базе в 13:00. В Тулуне соревнования пройдут в этот же день на лыжной базе «Снежинка». Участники преодолеют дистанцию в один, три, пять и десять километров. В честь 80-летия Великой Победы проведут «Забег Победы», расстояние — 1 945 метров. В Усолье-Сибирском мероприятия также пройдет 15 февраля на базе «Снежинка».