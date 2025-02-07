Ричмонд
+10°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Температура в Челябинской области подскочит с минус 20 до плюс двух градусов

Удивительная для февраля погода продолжит господствовать на Южном Урале. В течение суток произойдет объединение Сибирского антициклона с тёплым Атлантическим антициклоном, рассказали синоптики местного Гидрометцентра. И «вилка» температур будет впечатляющей.

Сейчас в Ричмонде: +10° 5 м/с 93% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Pchela.News

В пятницу, 7 февраля, в Челябинской области после ночных морозов до −20 градусов днём столбики термометров поднимутся до −2…-7, правда, в низинах будет до −10. Осадков не ожидается, но утром лягут туманы и изморозь.

В Челябинске сегодня также возможен туман, а температура воздуха после ночных −12…-14 днём поднимется до −4…-6 градусов.

В выходные температурная «вилка» только увеличится, но не за счёт ночных морозов, а из-за дневных потеплений: в воскресенье столбики термометров доберутся аж до +2 градусов.