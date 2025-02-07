Температура в Челябинской области подскочит с минус 20 до плюс двух градусов

В пятницу, 7 февраля, в Челябинской области после ночных морозов до −20 градусов днём столбики термометров поднимутся до −2…-7, правда, в низинах будет до −10. Осадков не ожидается, но утром лягут туманы и изморозь.
В Челябинске сегодня также возможен туман, а температура воздуха после ночных −12…-14 днём поднимется до −4…-6 градусов.
В выходные температурная «вилка» только увеличится, но не за счёт ночных морозов, а из-за дневных потеплений: в воскресенье столбики термометров доберутся аж до +2 градусов.