ГАИ за сутки задержала в столице Башкирии семерых нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали несколько пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 24 часа было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 382 нарушения правил дорожного движения.
— Задержаны семь водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
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