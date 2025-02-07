С 1 марта: россияне смогут запретить самим себе оформлять кредиты

Данная мера позволит гражданам ограничить возможность получения ссуд без их ведома, сообщает ИА DEITA.RU.
Зафиксировать самозапрет можно будет в своей кредитной истории через портал «Госуслуги», а также в многофункциональных центрах, которые начнут предоставлять эту возможность не позднее 1 сентября 2025 года.
При этом досрочно погашать действующие кредиты и займы не потребуется, а самозапрет можно отменить в любое время. Он будет снят через день после обновления информации в кредитной истории человека.
Участники рынка не ждут значительного числа желающих воспользоваться данной услугой. При этом они согласны, что новелла может стать полезной именно для пожилых людей на фоне роста случаев мошенничества.
Как пишет Forbes, помимо пожилых людей, которые с опаской относятся к дистанционным финансам, эту услугу будут использовать обеспеченные граждане, как правило, не нуждающиеся в заемных средствах.