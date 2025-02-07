Больничные листы в новом формате: что изменится с 2025 года

Министерство здравоохранения подготовило ряд поправок в законодательство о больничных листах, которые вступят в силу в 2025 году.
Так, обновится список оснований для выдачи больничного листа. Теперь к уже существующим причинам добавятся уход за больными родственниками, лечение в санатории и забота о пожилых членах семьи.
Среди прочих нововведений отмечены случаи, связанные с карантином, беременностью, усыновлением и протезированием в условиях стационара.
Алексей Куринный, депутат Государственной Думы, высказал мнение, что новые меры позволят более точно оценивать необходимость выдачи больничных листов. Это, в свою очередь, снизит количество злоупотреблений этой системой.
Отмечается также, что с 2026 года ожидается увеличение максимальных выплат по больничным листам до 200 тысяч рублей, при этом дневная компенсация повысится до приблизительно шести тысяч рублей.
Для получения максимальной суммы выплаты потребуется наличие стажа работы более восьми лет и среднемесячной заработной платы в размере как минимум 233 тысяч рублей, передает «ОСН».
Эти меры направлены на улучшение условий для больных работников, чтобы они могли полностью сосредоточиться на своем восстановлении.