В Беларуси кассиры продавали алкоголь несовершеннолетним — директор оштрафован

В сообщении сказано, что на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних Кричевского райисполкома систематически рассматривались подростки, которые были задержаны за распитие алкогольных напитков. Выяснилось, что беспрепятственной покупке спиртного способствовали продавцы-кассиры в магазинах Кричева. Он за «желание помочь» несовершеннолетним были привлечены к административной ответственности.