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В Беларуси кассиры продавали алкоголь несовершеннолетним — директор оштрафован

В Беларуси директор магазина оштрафован на 1260 рублей за продажу алкоголя несовершеннолетним кассирами.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси кассиры продавали алкоголь несовершеннолетним, директор оштрафован. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.

В сообщении сказано, что на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних Кричевского райисполкома систематически рассматривались подростки, которые были задержаны за распитие алкогольных напитков. Выяснилось, что беспрепятственной покупке спиртного способствовали продавцы-кассиры в магазинах Кричева. Он за «желание помочь» несовершеннолетним были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, директор привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. Он должен выплатить штраф в размере 30 базовых величин, или 1260 рублей (по состоянию на 7 февраля 2025 года).

Тем временем милиция сказала о штрафах до 630 рублей за выгул собак без намордника в Беларуси.

Ранее МАРТ Беларуси оштрафовал оптового поставщика из-за завышенных цен на овощи.

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