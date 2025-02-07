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Движение по Большому Смоленскому проспекту ограничат из-за строительства моста

В Невском районе Петербурга на период с 7 февраля по 31 марта ограничивается движение транспорта по Большому Смоленскому проспекту — на участке от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга, ограничения связаны с производством работ по размещению временного ограждения — в этой локации ведется строительство Большого Смоленского моста через Неву.

При этом в ГАТИ напомнили, что производитель работ будет обязан обеспечить при их проведении безопасный проход пешеходов. В инспекции порекомендовали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений и обращать внимание на указатели.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экологическим и геотехническим мониторингом при строительстве Большого Смоленского моста в Петербурге за 246 млн рублей будет заниматься ООО «Центр диагностики строительных конструкций».