Во Владивостоке для туристов запустят электричку, сделанную в 1972 году

Внешний вид электрички восстановили по чертежам, близким к заводским. Кузова вагонов и кабины покрыты тремя слоями полиуретановой краски и залакированы. Внутреннее оборудование, включая деревянные скамейки и другие элементы, восстановлено в первоначальном виде. Салонные оконные рамы с декоративными элементами в стиле 70−80-х годов планируют доработать уже во Владивостоке. Полную модернизацию прошли только кабины управления и два туалетных комплекса, которые теперь выполнены из нержавеющей стали.