Во Владивостоке для туристов запустят электричку, сделанную в 1972 году

На туристических маршрутах Приморья вскоре начнёт курсировать электропоезд серии ЭР9ПК № 328, выпущенный в 1972 году на Рижском вагоностроительном заводе. Восстановленный специалистами моторвагонного депо Иркутск-сортировочный, он отправится в своё новое депо приписки на станции Первая Речка во Владивостоке.
По информации Telegram-канала «АО “Экспресс-служба Приморья”», свой путь этот поезд начал в депо Отрожка Юго-Восточной железной дороги, а с ноября 2021 года, после службы на Забайкальской магистрали, ушёл на «пенсию», которая оказалась совсем недолгой.
Внешний вид электрички восстановили по чертежам, близким к заводским. Кузова вагонов и кабины покрыты тремя слоями полиуретановой краски и залакированы. Внутреннее оборудование, включая деревянные скамейки и другие элементы, восстановлено в первоначальном виде. Салонные оконные рамы с декоративными элементами в стиле 70−80-х годов планируют доработать уже во Владивостоке. Полную модернизацию прошли только кабины управления и два туалетных комплекса, которые теперь выполнены из нержавеющей стали.
Ранее для туристических маршрутов Владивостока рассматривалась электричка ЭР9 № 234, но из-за технических проблем её снова вернули на постамент. Именно с электропоездами серии ЭР9 связано начало активного развития пригородных перевозок в Приморье — первые такие составы поступили в депо Первая Речка в ноябре 1963 года.