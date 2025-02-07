Росприроднадзор наградил спасителей гренландского кита в Хабаровском крае

— Животное обнаружили местные туроператоры и сразу сообщили в Росприроднадзор и научной группе Института водных и экологических проблем ДВО РАН. Спасатели несколько часов поливали кита водой и отгоняли птиц, пока с приливом он не смог вернуться в море. В начале октября морской гигант вновь появился в бухте — его узнали по уникальным пятнам на теле. На этот раз помощь не потребовалась, — рассказали в ведомстве.