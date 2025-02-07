Росприроднадзор наградил спасителей гренландского кита в Хабаровском крае

Руководитель Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора Виктория Хатнюк вручила заслуженные награды участникам операции по спасению гренландского кита на Шантарских островах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Благодарности получили тринадцать человек.
Напомним, что в конце сентября 2024 года в бухте Врангеля в Охотском море во время отлива застрял краснокнижный гренландский кит, которого туда загнали косатки. Оказавшись на мели, животное начало высыхать. Кроме того, оно было сильно изранено после атаки китов-убийц и очень нуждалось в помощи неравнодушных.
— Животное обнаружили местные туроператоры и сразу сообщили в Росприроднадзор и научной группе Института водных и экологических проблем ДВО РАН. Спасатели несколько часов поливали кита водой и отгоняли птиц, пока с приливом он не смог вернуться в море. В начале октября морской гигант вновь появился в бухте — его узнали по уникальным пятнам на теле. На этот раз помощь не потребовалась, — рассказали в ведомстве.
Отметим, что гренландский, или полярный, кит — одно из самых крупных млекопитающих на планете. Его длина может достигать 21 метра, а вес — 100 тонн и более. С 1946 года их промысел официально запрещён.
По оценкам учёных, в Охотском море осталось всего около 250−300 особей. Это обособленная популяция, которая не контактирует с другими представителями своего вида за полярным кругом. Гибель даже одного кита становится большой утратой для всей популяции.