В Крыму разработали глубокорыхлитель почвы для виноградников

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты НИИ сельского хозяйства Крыма разработали и запатентовали глубокорыхлитель почвы для виноградников, сообщил ТАСС глава НИИ Владимир Паштецкий.
«В 2025 году отделом механизации и разработки новых образцов техники ФГБУН “НИИСХ Крыма” совместно с индустриальным партнером — ООО “Агрофирма “Золотая Балка” получен патент на глубокорыхлитель (патент РФ № 231 166). В рамках создания данного совместного патента был изготовлен глубокорыхлитель для виноградников РВН-1,3. За один проход данный агрегат разуплотняет почву в корнеобитаемой зоне виноградного насаждения, тем самым улучшая микробиологические процессы, водный режим почвы, условия для роста и развития корневой системы”, — говорится в сообщении.
Как отметил глава института, в процессе апробации на виноградных делянках с междурядьем два метра агрегат выполнил разуплотнение почвы на глубине 35 см, общая площадь обработки почвы составила 30 га. Глубокорыхлитель прошел глубокую модернизацию, по результатам которой готовится еще один патент.