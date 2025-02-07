В Крыму разработали глубокорыхлитель почвы для виноградников

«В 2025 году отделом механизации и разработки новых образцов техники ФГБУН “НИИСХ Крыма” совместно с индустриальным партнером — ООО “Агрофирма “Золотая Балка” получен патент на глубокорыхлитель (патент РФ № 231 166). В рамках создания данного совместного патента был изготовлен глубокорыхлитель для виноградников РВН-1,3. За один проход данный агрегат разуплотняет почву в корнеобитаемой зоне виноградного насаждения, тем самым улучшая микробиологические процессы, водный режим почвы, условия для роста и развития корневой системы”, — говорится в сообщении.