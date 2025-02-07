В Ростове обсудили план мероприятий в рамках 80-летия Великой Победы

— Работу по вывозу снега в ночное время и обработку тротуаров реагентами провалили. Нужно менять подходы: кто из глав районов лично проконтролировал, как ведутся работы на ваших территориях? Мы отдельно обсудим все недочеты и меры по их устранению.
Первым вопросом повестки планерного совещания стала подготовка и проведение тематических мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как отметила в своем докладе заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Виктория Чернышова, в Ростове с 4 апреля по 9 мая пройдет более 350 мероприятий.
На сегодняшний день в городе проживает 1 728 ветеранов Великой Отечественной войны. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего призыва, труженики тыла, вдовы погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей жители блокадного Ленинграда.
— В районах вопросы, проблемы ветеранов хорошо знают, стараются оперативно их решать, — отметила Виктория Чернышова. — Только за 4 квартал прошлого года совместно с медиками, депутатским корпусом, советами директоров предприятий районов оказана помощь 1 112 ветеранам.
В этом году Президентом поддержана инициатива присвоения участникам ВОВ звания «Почетный гражданин города».
— Также прошу глав районных администраций рассмотреть возможность установления именных табличек по месту проживания фронтовиков. В Железнодорожном, Пролетарском районах этот вопрос был полностью отработан. Потребность по остальным районам составляет — 54 таблички, — рассказала Виктория Чернышова.
В порядок будут приведены все памятные места, посвященные событиям Великой Отечественной войны — мемориальные комплексы, братские могилы и др. Таковых на территории города — 148.
Появятся и новые памятники. Так, в планах городских властей установить памятник Герою Советского Союза Гукасу Мадояну на улице, которая носит его имя в Железнодорожном районе. Прорабатываются проекты памятников Героям Великой Отечественной войны, Героям СВО.
Для сохранения памяти о героях Отечества на портале Администрации города размещена Книга Памяти, собравшая имена всех, кто был призван с территории города на фронт. Сейчас готовится к изданию книга «Ростов-на-Дону — город Героев». Она будет посвящена памяти людей, исполнявших свой служебный долг перед Родиной и в Великую Отечественную войну, и в период локальных войн, и в зоне СВО.
Кроме того, в рамках празднования юбилейной годовщины Великой Победы планируется проведение традиционных для Ростова мероприятий — Парад Победы, концерты выездных бригад и мини-парады во дворах ветеранов, акция «Трамвай Победы», выступление артистов на «полуторке», серия тематических экскурсий по городу.
— 80-летие Победы — главное событие этого года. И праздник должен пройти на самом высоком уровне. Ни один ветеран Великой Отечественной войны и их семьи не останутся без внимания, получат все положенные им выплаты, — отметил и.о. главы Администрации донской столицы Александр Скрябин.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.