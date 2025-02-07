В Ростове обсудили план мероприятий в рамках 80-летия Великой Победы

Для сохранения памяти о героях Отечества на портале Администрации города размещена Книга Памяти, собравшая имена всех, кто был призван с территории города на фронт. Сейчас готовится к изданию книга «Ростов-на-Дону — город Героев». Она будет посвящена памяти людей, исполнявших свой служебный долг перед Родиной и в Великую Отечественную войну, и в период локальных войн, и в зоне СВО.