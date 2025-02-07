Спектакль по «Старосветским помещикам» Гоголя поставили в театре Et Cetera

Режиссер посчитал, что гримировать артиста под Гоголя не стоит. Образ для актера Артема Блинова создан длинным пальто, черной шляпой и белой сорочкой. Писатель ведет повествование с видом знатока местных традиций. Дело в том, что актер родом из Полтавской области. Его детство прошло в Кременчуге, который расположен неподалеку от Диканьки, Миргорода и Сорочинцев, где родился Николай Васильевич Гоголь.