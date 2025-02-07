Спектакль по «Старосветским помещикам» Гоголя поставили в театре Et Cetera

В спектакле роль Пушкина исполнила Наталья Баландина. Актриса в постановке Бельдияна — в трех лицах. Кроме поэта она играет ключницу Явдоху и приказчика Ничипора. Пушкин, как тень, то и дело появляется на сцене.
В постановке много деталей и мелочей, на которые актеры делают акценты. Это компенсирует отсутствие текста. Герои практически не говорят. За их жизнеописание отвечает автор, он же писатель Гоголь.
Режиссер посчитал, что гримировать артиста под Гоголя не стоит. Образ для актера Артема Блинова создан длинным пальто, черной шляпой и белой сорочкой. Писатель ведет повествование с видом знатока местных традиций. Дело в том, что актер родом из Полтавской области. Его детство прошло в Кременчуге, который расположен неподалеку от Диканьки, Миргорода и Сорочинцев, где родился Николай Васильевич Гоголь.
Режиссер исследует не жизнь в деревенском доме, а свое отношение к героям. И заметно, что каждого из многочисленных обитателей этого селения он любит.
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Достучаться до Пушкина: в Et Cetera состоялась премьера по повести Гоголя.