Еще 10 модульных лыжных баз появятся в Нижегородской области

Конкурсный отбор муниципалитетов для установки баз уже завершен. В список вошли Варнавинский, Воскресенский, Сергачский, Вадский, Гагинский, Павловский и Вачский округа, а также города Шахунья, Бор и Кулебаки. Финансирование проекта на 2025 год составило 159,2 млн рублей. В комплект каждой базы войдут одноэтажное модульное здание, снегоход и укладчик лыжни. Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул, что программа рассчитана на несколько лет и уже показывает хорошие результаты.