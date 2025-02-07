В Екатеринбурге пройдет трехдневный рейд на пьяных водителей

Сообщается, что автоинспекторы также будут нацелены на водителей, проезжающих на запрещающий сигнал светофора, и тех, кто управляет машинами с тонированными стеклами. В ведомстве напомнили, что за пьяное вождение предусмотрена административная ответственность — лишение прав на срок до двух лет и штраф в 45 тысяч рублей.