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В Екатеринбурге пройдет трехдневный рейд на пьяных водителей

Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит профилактику грубых нарушений правил дорожного движения.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с пятницы — 7, по воскресенье, 9 февраля, сотрудники местной Госавтоинспекции проведут рейды против грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание в уикенд уделят пьяным водителям и автомобилистам, выезжающим на полосу встречного движения.

— Госавтоинспекция призывает очевидцев пьяного вождения оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112, — передает отдел пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Сообщается, что автоинспекторы также будут нацелены на водителей, проезжающих на запрещающий сигнал светофора, и тех, кто управляет машинами с тонированными стеклами. В ведомстве напомнили, что за пьяное вождение предусмотрена административная ответственность — лишение прав на срок до двух лет и штраф в 45 тысяч рублей.

ГИБДД