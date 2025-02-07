Жуткая находка: в подвале жилого дома в Приморье обнаружены останки человека — фото

Накануне в подвале дома на Советской, 15 были обнаружены останки человека. Предварительный осмотр показал, что они могут принадлежать мужчине. На момент обнаружения он был одет в серую олимпийку с черными полосами на рукавах, бордовую футболку и черные спортивные штаны.

Волонтеры ПСО традиционно попросили обращаться по телефонам полиции, если у кого-то есть какая-либо информация о личности данного человека.

