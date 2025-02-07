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Гидропост могут закрыть на реке Китой из-за дефицита кадров

Без информации о приближающемся паводке служба ГО и ЧС не успеет развернуть штаб для эвакуации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В администрации Ангарского городского округа состоялось заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как стало известно КП-Иркутск, одной из главных тем для обсуждения стал безопасный пропуск паводковых вод в весенне-летний период.

— Из-за кадрового дефицита есть вероятность закрытия гидропоста в самом верхнем населенном пункте на берегу Китоя — Дабадах. Следующий, ниже по течению, — Раздолье. В том случае, если не поступит своевременная информация о приближающемся паводке с гидропоста в Дабадах, служба ГО и ЧС не успеет в полном объеме развернуть штаб для эвакуации населения из возможной зоны подтопления, — сообщили в пресс-службе администрации.

За ситуацией будут следить специалисты. Главная задача — сохранить гидропост. Одной из необходимых мер станет установка автоматического наблюдения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что массовую гонку «Лыжня России» перенесли на более поздние сроки в четырех городах Иркутской области из-за морозов.