Гидропост могут закрыть на реке Китой из-за дефицита кадров

— Из-за кадрового дефицита есть вероятность закрытия гидропоста в самом верхнем населенном пункте на берегу Китоя — Дабадах. Следующий, ниже по течению, — Раздолье. В том случае, если не поступит своевременная информация о приближающемся паводке с гидропоста в Дабадах, служба ГО и ЧС не успеет в полном объеме развернуть штаб для эвакуации населения из возможной зоны подтопления, — сообщили в пресс-службе администрации.