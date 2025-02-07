Специалисты Ростовводоканала зафиксировали ухудшение качества воды в Дону

По данным специалистов, вода в реке стала иметь неприятный рыбный и болотистый запах. Эксперты отметили, что причиной ухудшения качества стало содержание органических веществ в реке. А чтобы у ростовчан из кранов текла чистая вода, то все неприятные запахи нейтрализуют активированным углем.