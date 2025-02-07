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Специалисты Ростовводоканала зафиксировали ухудшение качества воды в Дону

Ростовводоканал зафиксировал сезонное ухудшение воды в Дону.

Источник: Комсомольская правда

Ростовводоканал зафиксировал сезонное ухудшение воды в реке Дон. Об этом сообщили на официальной странице департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону.

По данным специалистов, вода в реке стала иметь неприятный рыбный и болотистый запах. Эксперты отметили, что причиной ухудшения качества стало содержание органических веществ в реке. А чтобы у ростовчан из кранов текла чистая вода, то все неприятные запахи нейтрализуют активированным углем.

Сейчас проводится плановая промывка сетей в нескольких районах Ростова-на-Дону.