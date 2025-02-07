«Лыжня России»-2025 перенесена в Хабаровском крае из-за циклона

В Хабаровском крае перенесена «Лыжня России» в связи с продолжающимся снежным циклоном. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отмечается в анонсе, из-за неблагоприятных погодных условий всероссийская массовая лыжная гонка в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевском районе перенесена с 8 на 15 февраля. Кроме того, соревнования в Амурском, Солнечном и Советско-Гаванском районах, ранее запланированные на 8 февраля, состоятся днем позже — 9 февраля.
В то же время в ряде районов гонка пройдет по первоначальному расписанию. 8 февраля участники выйдут на старт в Бикинском, Ванинском, Нанайском, Вяземском, Верхнебуреинском районах и районе имени Лазо.
Время старта останется неизменным, соревнования начнутся в 11:00 по хабаровскому времени. Центральная площадка «Лыжни России» в крае развернется на лыжной базе «Снежинка» в Комсомольске-на-Амуре.
Победители и призеры соревнований получат медали, дипломы и памятные призы от Министерства спорта России.