«Лыжня России»-2025 перенесена в Хабаровском крае из-за циклона

Как отмечается в анонсе, из-за неблагоприятных погодных условий всероссийская массовая лыжная гонка в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевском районе перенесена с 8 на 15 февраля. Кроме того, соревнования в Амурском, Солнечном и Советско-Гаванском районах, ранее запланированные на 8 февраля, состоятся днем позже — 9 февраля.