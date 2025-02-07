В Белорецком районе на снегоходе и без прав поймали мужчину из Самарской области

Вчера днем, 6 февраля, в Белорецком районе Башкирии задержали мужчину на снегоходе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
В настоящее время на территории республики проходит операция «Снегоход». Автоинспекторы выявляют водителей, не имеющих документов на право управления снегоходами, не зарегистрировавших свой транспорт в установленном порядке, а также севших за руль пьяными. Рейды продлятся до конца месяца — до 28 февраля.
Сотрудники ДПС остановили снегоход SKI-DOO Rotax без госномеров, за рулем был 34-летний житель Самарской области. Оказалось, что у него нет водительских прав. Также прибывшие на место сотрудники Гостехнадзора установили, что его транспорт не состоит на учете.
На водителя составили три административных материала. Снегоход отправили на штрафстоянку.
— При управлении снегоходом соблюдайте правила дорожного движения. Не рискуйте своей жизнью и жизнью близких! Снегоход — это не только транспортное средство, но и источник повышенной опасности, — заявил Севастьянов.
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