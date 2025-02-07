В Белорецком районе на снегоходе и без прав поймали мужчину из Самарской области

Сотрудники ДПС остановили снегоход SKI-DOO Rotax без госномеров, за рулем был 34-летний житель Самарской области. Оказалось, что у него нет водительских прав. Также прибывшие на место сотрудники Гостехнадзора установили, что его транспорт не состоит на учете.