1350 камер видеонаблюдения установили в казахстанских поездах

Стоит отметить, что Национальный перевозчик уже ведет подготовительные работы по оснащению всех стандартных вагонов системой видеонаблюдения. Кроме того, Нацперевозчик рассматривает решения по внедрению системы видеоаналитики и доступу к системе видеонаблюдения в режиме реального времени, за счет запуска интернета в пассажирских поездах.