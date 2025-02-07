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1350 камер видеонаблюдения установили в казахстанских поездах

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. 1350 камер видеонаблюдения установили в казахстанских поездах, сообщили в АО «Пассажирские перевозки» КТЖ.

Источник: Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Наблюдение охватило 24 состава поездов Тальго, они обеспечивают круглосуточный контроль за ситуацией.

Система видеонаблюдения охватывает наиболее уязвимые зоны поездов: вагоны, входы и выходы, а также зоны общего пользования. Это позволяет оперативно отслеживать ситуацию, предотвращать правонарушения, минимизировать случаи провоза безбилетных пассажиров и быстро реагировать на любые происшествия.

сообщили в компании

Информация с камер видеонаблюдения доступна только уполномоченным лицам в ситуационном центре Национального перевозчика. С момента запуска проекта ведется постоянный мониторинг подвижного состава, а видеоматериалы используются для объективного расследования жалоб пассажиров, отметили в КТЖ.

Стоит отметить, что Национальный перевозчик уже ведет подготовительные работы по оснащению всех стандартных вагонов системой видеонаблюдения. Кроме того, Нацперевозчик рассматривает решения по внедрению системы видеоаналитики и доступу к системе видеонаблюдения в режиме реального времени, за счет запуска интернета в пассажирских поездах.

рассказали в АО «Пассажирские перевозки»

В пилотном режиме на поезде №¾ Астана-Алматы запустили интернет, который даст возможность по средством видеонаблюдения следить за происходящим в режиме реального времени.