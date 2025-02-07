В хабаровском зоосаде показали, как радуется снегу белый медведь

Белый медведь Алмаз из хабаровского зоосада пришел в восторг от обилия снега. Циклон бушует на территории Хабаровска с начала февраля.
Алмаз счастлив и играет в снегу, кувыркается, как медвежонок. Теперь это его ежедневные забавы. Радует это и посетителей. Обычно серьезный зверь резвится и дурачится, сливаясь шубкой со снегом.
«Алмаз в полном восторге: его радостные кувырки и игривые повороты — это настоящий зимний танец счастья. Каждое движение наполнено беззаботностью», — написали в соцсетях зоосада «Приамурский» имени Сысоева.
Напомним, циклон принес в Хабаровск обильные осадки в виде снега. Затруднено движение на дорогах, круглосуточно дорожные службы расчищают улицы. Добровольцев приглашают помочь откапывать социальные учреждения, а родителей — школы и детские сады.