Свердловчане подают коллективный иск из-за отмены концерта Стаса Михайлова

В Роспотребнадзоре людям предложили присоединиться к коллективному иску. В конце декабря 2024 года желающих получить свои деньги насчитывалось около 57 человек, а теперь их количество увеличилось в два раза. В компанию, которая должна была провести выступление звезды, направили предложение о досудебном урегулировании спора.