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Свердловчане подают коллективный иск из-за отмены концерта Стаса Михайлова

Свердловчане массово подают жалобы из-за отмены концерта Стаса Михайлова.

Источник: РИА "Новости"

Более 100 заявлений о защите прав поступило в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области из-за несостоявшегося выступления артиста Стаса Михайлова. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Коллективный иск готовят к организатору концерта — компании «Рокфест». Стас Михайлов должен был выступить в Екатеринбурге 6 апреля 2024 г, но концерт дважды переносился. В октябре 2024 года он в очередной раз не состоялся. Деньги свердловчанам не вернули.

В Роспотребнадзоре людям предложили присоединиться к коллективному иску. В конце декабря 2024 года желающих получить свои деньги насчитывалось около 57 человек, а теперь их количество увеличилось в два раза. В компанию, которая должна была провести выступление звезды, направили предложение о досудебном урегулировании спора.

«Организатору концерта было предложено в срок 10 дней с момента получения предложения вернуть потребителям деньги за билеты на несостоявшийся концерт и сервисные сборы. В случае неисполнения “РокФест” в указанный срок предложения о досудебном урегулировании спора Роспотребнадзор направит исковое заявление в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга», — заявили в ведомстве.