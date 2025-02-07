В Волгограде начал действовать новый режим депортации нелегалов

Теперь иностранцы, которые пребывают в России нелегально, попадут в реестр контролируемых лиц и останутся в нем до выдворения из страны либо до урегулирования правового положения в РФ.
Приезжие, которых включат в реестр, не смогут менять место жительства без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы страны. Также им запрещено покупать и регистрировать недвижимость и транспортные средства, заключать брак, открывать ИП и банковский счет.
Контролируемые лица должны соблюдать все запреты и ограничения, предусмотренные законом. Если они несколько раз не выполнят требования, то их могут депортировать из страны или поместить в специальное учреждение при территориальном органе МВД.