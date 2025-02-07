Роскомнадзор раскрыл, сколько уведомлений об утечках данных получил в 2024 году

В прошлом году президент подписал законы об ужесточении ответственности за утечку персональных данных. Один из них устанавливает штрафы в зависимости от объема утечки информации — максимальное наказание для юридических лиц составляет 15 млн руб. Вторым законом вводится уголовная ответственность за незаконное использование персональных данных. За это злоумышленнику могут назначить принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет.