Врач Майорова: существует четыре правила безопасного смешивания алкоголя

Также есть риск повышения артериального давления. Сочетание алкоголя и энергетиков может вызвать резкое повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Это особенно опасно для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, оба напитка обладают мочегонным эффектом, что может привести к сильному обезвоживанию. Это, в свою очередь, может вызвать головокружение, тошноту и другие симптомы.