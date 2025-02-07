Календарь на 7 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Но спустя время забытой святыне отвели в храме достойное место. По преданиям, произошло это в 1760 году после того, как случилось чудесное исцеление больной женщины. Однажды она увидела святой образ и потребовала, чтобы ее отвезли в Москву в храм Святителя Николая. Там отыскали икону, и после молебна перед ней болящая выздоровела. Тогда же было установлено празднование в честь иконы «Утоли моя печали». Этот образ прославился и другими чудесами, особенно во время чумы в 1771 году.