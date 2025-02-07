В Воронежской области появится центр спецназа Росгвардии

Губернатор выразил благодарность Виктору Золотову за значительный вклад, который делают сотрудники Росгвардии в обеспечение безопасности жителей региона. За год они провели около тысячи специальных мероприятий в нашем области и задержали свыше ста подозреваемых в совершении преступлений.