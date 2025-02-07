В Воронежской области появится центр спецназа Росгвардии

6 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев провел встречу в Москве с директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, главнокомандующим войсками национальной гвардии России, Героем России генералом армии Виктором Золотовым. Основной темой обсуждения стало строительство Центра спецназа для подразделений Росгвардии в Воронеже. Об этом сообщили в облправительстве.
Александр Гусев отметил, что уже выбран земельный участок для создания современного центра с новейшим оборудованием. В настоящее время завершаются проектно-изыскательные работы по данному объекту.
Губернатор выразил благодарность Виктору Золотову за значительный вклад, который делают сотрудники Росгвардии в обеспечение безопасности жителей региона. За год они провели около тысячи специальных мероприятий в нашем области и задержали свыше ста подозреваемых в совершении преступлений.
— Воронежские бойцы службы войск национальной гвардии задействованы и в выполнении задач, связанных с проведением специальной военной операции. Уверен, что новый Центр спецназа поможет улучшить условия для подготовки бойцов и будет способствовать выполнению всех задач, поставленных перед Росгвардией, — подытожил Александр Гусев.