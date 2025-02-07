В Беларуси российская Lada сменила Geely по продажам новых авто в 2025 году. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской автомобильной ассоциации.
В организации заметили, что в январе 2025 года было новых легковых и легких коммерческих автомобилей было продано 4299 штук.
«На белорусском рынке новый лидер — первое место по результатам месяца уверенно занял бренд LADA с продажами 1706 автомобилей и долей рынка 39,7%», — обратили внимание в БАА.
Напомним, что в декабре 2024 года лидером продаж был автомобиль Geely. Отмечается, что важным моментом для рынка новых автомобилей стала рекордная доля «зеленых авто», суммарные продажи которых в январе составили 586 штук, или 14,2% от продаж в сегменте легковых машин.
В БАА акцентировали внимание на том, что в январе случился более чем двукратный рост продаж в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Специалисты пояснили, что на динамику положительно оказали влияние появление новых моделей. Кроме того, по многим брендам и моделям ценообразование в Беларуси является одним из самых доступных относительно других стран ЕАЭС.
По мнению экспертов, в Беларуси в 2025 будет проходить трансформация рынка, которая уже прослеживалась в 2024 году. Это стало очевидно по результатам января.
«Все больше и больше белорусских потребителей будет склонять свой выбор в пользу гибридов и электромобилей», — сказано в сообщении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко продлил программу льготного кредитования на BELGEE для белорусов.
Тем временем Беларусбанк открыл новую программу кредитования на автомобили Belgee.
Кроме того, Совмин определил товары, цены на которые будут регулироваться в Беларуси.