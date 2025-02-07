В Беларуси российская Lada сменила Geely по продажам новых авто в 2025

В БАА акцентировали внимание на том, что в январе случился более чем двукратный рост продаж в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Специалисты пояснили, что на динамику положительно оказали влияние появление новых моделей. Кроме того, по многим брендам и моделям ценообразование в Беларуси является одним из самых доступных относительно других стран ЕАЭС.