Ушёл из жизни основатель нижегородского радиохолдинга Алексей Малышев

Основатель нижегородского радиохолдинга Алексей Малышев скончался в ночь с 4 на 5 февраля. Об этом сообщает его коллега Игорь Маслов в своих соцсетях.
«Сегодня ночью ушёл из жизни один из основоположников FM — вещания в Нижнем, основатель Нижегородского радиохолдинга, куда входило и “Русское Радио в Нижнем”, Малышев Алексей Георгиевич. Я проработал с ним 20 лет… И это были замечательные годы», — написал Игорь Маслов.
Прощание с Алексеем Малышевым пройдет 7 февраля в ритуальном доме Бугровского кладбища.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что скончался преподаватель НГТУ им. Р. Е. Алексеева Вячеслав Щербаков.