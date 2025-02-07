Ушёл из жизни основатель нижегородского радиохолдинга Алексей Малышев

«Сегодня ночью ушёл из жизни один из основоположников FM — вещания в Нижнем, основатель Нижегородского радиохолдинга, куда входило и “Русское Радио в Нижнем”, Малышев Алексей Георгиевич. Я проработал с ним 20 лет… И это были замечательные годы», — написал Игорь Маслов.