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Ушёл из жизни основатель нижегородского радиохолдинга Алексей Малышев

Он был одним из основоположников FM-вещания в Нижнем Новгороде.

Источник: Игорь Маслов — ВКонтакте

Основатель нижегородского радиохолдинга Алексей Малышев скончался в ночь с 4 на 5 февраля. Об этом сообщает его коллега Игорь Маслов в своих соцсетях.

«Сегодня ночью ушёл из жизни один из основоположников FM — вещания в Нижнем, основатель Нижегородского радиохолдинга, куда входило и “Русское Радио в Нижнем”, Малышев Алексей Георгиевич. Я проработал с ним 20 лет… И это были замечательные годы», — написал Игорь Маслов.

Прощание с Алексеем Малышевым пройдет 7 февраля в ритуальном доме Бугровского кладбища.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что скончался преподаватель НГТУ им. Р. Е. Алексеева Вячеслав Щербаков.