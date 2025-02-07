Припаркованная легковушка вспыхнула в омских Нефтяниках

Вечером в четверг, 6 февраля, припаркованный автомобиль загорелся в Советском округе. В тушении были задействованы восемь пожарных. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Возгорание произошло примерно в 20:42. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. На месте работали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. Ликвидировать открытиое горение удалось в 21:05.
Что стало причиной возгорания, только предстоит установить.
Ранее «КП Омск» сообщала, что «девятка» едва не сгорела дотла во дворе на окраине Омска. Причиной возгорания стала техническая неисправность.