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Продажи книг Нила Геймана в РФ упали на фоне новой волны обвинений в харассменте

Источник: Известия

Продажи книг британского писателя-фантаста и сценариста Нила Геймана в России снизились после обвинений автора в сексуальном насилии. Падение по сравнению с прошлым январем составило 10%, сообщили «Известиям» в крупнейшей федеральной сети магазинов «Читай-город».

В пресс-службе «Читай-города» «Известиям» подтвердили, что Гейман продолжает пользоваться интересом у российских читателей. Самая популярная книга в «Читай-городе» — детская повесть «Коралина», написанная в 2002 году и опубликованная на русском языке в 2005-м.

«Это произведение в последние три года входит в топ продаж по сети в сегменте детской литературы. По итогам 2024 года книга заняла 25-е место в общем топ-100 и третье место в детском рейтинге», — сообщили в «Читай-городе».

При этом по итогам января 2025 года «Читай-город» зафиксировал падение продаж книг Геймана на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Это произошло на фоне громкого скандала.

Еще летом 2024 года Геймана обвинили в домогательствах и насилии сразу несколько женщин. В подкасте «Мастер: обвинения против Нила Геймана» издания Tortoise они утверждали, что тот принуждал их к «травматичному и унизительному сексу» без согласия. Представители Геймана, как утверждается, заставили потерпевших подписать документы о неразглашении.

Сам писатель обвинения в насилии тогда отверг. По словам его представителей, всё было «предельно уважительно и по обоюдному согласию».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Благими знамениями: продажи книг Геймана в России упали на фоне скандала.