Продажи книг Нила Геймана в РФ упали на фоне новой волны обвинений в харассменте

Еще летом 2024 года Геймана обвинили в домогательствах и насилии сразу несколько женщин. В подкасте «Мастер: обвинения против Нила Геймана» издания Tortoise они утверждали, что тот принуждал их к «травматичному и унизительному сексу» без согласия. Представители Геймана, как утверждается, заставили потерпевших подписать документы о неразглашении.