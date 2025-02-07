Белорусский стоматолог объяснил, почему зубы нужно чистить три минуты

Он заметил, что важным является не только продолжительность чистки зубов, но и техника. Стоматолог сказал, что можно водить щеткой хоть три минуты, однако без правильных выметающих движений результат окажется незначительным. По его словам, следует также использовать индикатор налета, чтобы убедиться в качестве чистки.