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Белорусский стоматолог объяснил, почему зубы нужно чистить три минуты

Белорусский стоматолог сказал, что зубы нужно чистить минимум две-три минуты.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский стоматолог Дмитрий Крокун объяснил, почему зубы нужно чистить три минуты, пишет sb.by.

По словам специалиста, чистка зубов должна занимать минимум две-три минуты. Он поясняет, что за указанное врем щетка успевает добраться до всех поверхностей зубов, эффективно убрать налет. Вместе с тем стоматолог замечает, что многое зависит и от состояния полости рта.

— Если у человека есть брекеты или другие ортодонтические конструкции, время чистки увеличивается, — пояснил Дмитрий Крокун.

Он заметил, что важным является не только продолжительность чистки зубов, но и техника. Стоматолог сказал, что можно водить щеткой хоть три минуты, однако без правильных выметающих движений результат окажется незначительным. По его словам, следует также использовать индикатор налета, чтобы убедиться в качестве чистки.

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