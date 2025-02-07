Белорусский стоматолог объяснил, почему зубы нужно чистить три минуты

Белорусский стоматолог Дмитрий Крокун объяснил, почему зубы нужно чистить три минуты, пишет sb.by.
По словам специалиста, чистка зубов должна занимать минимум две-три минуты. Он поясняет, что за указанное врем щетка успевает добраться до всех поверхностей зубов, эффективно убрать налет. Вместе с тем стоматолог замечает, что многое зависит и от состояния полости рта.
— Если у человека есть брекеты или другие ортодонтические конструкции, время чистки увеличивается, — пояснил Дмитрий Крокун.
Он заметил, что важным является не только продолжительность чистки зубов, но и техника. Стоматолог сказал, что можно водить щеткой хоть три минуты, однако без правильных выметающих движений результат окажется незначительным. По его словам, следует также использовать индикатор налета, чтобы убедиться в качестве чистки.
Тем временем Минздрав изменил правила эндопротезирования суставов и основания снятия пациента с очереди.
Ранее белорусский врач сказала, что свиной грипп будет преобладать зимой 2025.
Кстати, Совмин Беларуси увеличил надбавки к зарплате среднему медперсоналу.
А еще Минздрав назвал размер надбавок врачам-специалистам с 1 января 2025: «Надбавки врачам от 185% до 300% оклада».