В Краснодаре обесточат почти 60 улиц

В Краснодаре 7 февраля жители почти 60 улиц проведут без света несколько часов. Информацию об этом опубликовала ЕДДС города. На период с 09:00 до 17:00 будут обесточены следующие адреса: Тургенева, 107, 113−119, 125, 206; Воровского, 156−166, 162; Фестивальная, 4−10; Поморская, 1−9, 12; Рязанская, 27; Заполярная, 1, 38; Круговая, 4; Зиповская, 12, 14, 26; Московская, 46; Гоголя, 42; Демченко, 20−28, 27−43; Комсомольская, 64−82, 73−107; Кирова, 185−197, 201−227, 216−254; Пролетарский переулок, 1−21, 2−18; Демченко, 45−99; Кривой переулок, 4; переулок Гоголя, 11; Взлетная, 25−65, 34−66; 2-я Трудовая, 5−11; 5-я Урожайная, 2; 8-я Урожайная, 1−9, 2−10; 6-я Урожайная 2−10; Большевистская, 217−251, 232−266; 7-я Урожайная, 1−9, 2−10; 1-я Трудовая, 1; 3-я Трудовая, 10, 12−14; Большевистская, 151−211, 165−165, 166−226, 215; Осенняя, 1−9, 2−16; Смородиновая, 2−10; Ладожская, 1−9, 2−8; Дорожная, 1−15, 2−26, 17−31, 28−44; Яблочная, 98; Красная, 162−166, 168; Коммунаров, 179−191, 183/4; Новокузнечная, 8−10, 16−28; Северная, 285−287; Красноармейская, 137−14. С 09:00 до 12:00 без света останутся жители таких улиц, как Наримановская, 1, Буковый переулок, 4−32, Буковая, 3−35, Ореховая, 9−25, 16−24. С 09:00 до 14:30 массовые отключения электроэнергии коснутся данных адресов: Пластунская, 27; Красных партизан, 1−65, 2, 210; 2-й Севастопольский проезд, 11−21, 18−28; Красных партизан, 533, 202, 208−226, 238; Пластунская, 16−28, 17−27. А с 09:00 до 15:00 свет отключат по адресам: Ставропольская, 306−338, 312, 336; Кубанская, 32/3, 32/5, 32/7, 42, 45; Новокубанский переулок, 3−15, 6−20; Кубанская, 1−45, 2−50, 47−69; Старокубанская, 88−96; Кирпичный переулок, 1−5; 1-й проезд Айвазовского, 19−37, 20−28, 32−40; 2-й проезд Айвазовского, 23, 25; 2-й Гаражный проезд, 1, 2−14; Бабушкина, 246, 248, 283- 289, 293, 299; Ведомственная, 1−5; Рашпилевская, 181.