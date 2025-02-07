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На Урале умер доктор медицинских наук и протоиерей Сергей Вогулкин

Соболезнования супруге известного врача и священника Ирине Левиной выразил митрополит Евгений.

Источник: Екатеринбургская епархия

Митрополит Евгений выразил соболезнование директору областного медколледжа, председателю регионального «Красного Креста России» Ирине Левиной в связи с кончиной ее супруга — доктора медицинских наук, клирика Нижнетагильской епархии протоиерея Сергия Вогулкина. «На долю отца Сергия выпала благородная миссия соединить служение врача и священника, духовный путь — с медицинской практикой и обучением новых врачей», — отметили в Екатеринбургской епархии.

Сергей Вогулкин два десятка лет работал хирургом, занимался научными исследованиями и преподавал. Он умер в возрасте 80 лет.