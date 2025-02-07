На Урале умер доктор медицинских наук и протоиерей Сергей Вогулкин

Митрополит Евгений выразил соболезнование директору областного медколледжа, председателю регионального «Красного Креста России» Ирине Левиной в связи с кончиной ее супруга — доктора медицинских наук, клирика Нижнетагильской епархии протоиерея Сергия Вогулкина. «На долю отца Сергия выпала благородная миссия соединить служение врача и священника, духовный путь — с медицинской практикой и обучением новых врачей», — отметили в Екатеринбургской епархии.