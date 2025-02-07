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Ростовчанам назвали последствия нашествия саранчи

Экономист рассказал, может ли ударить по продуктовой корзине россиян нашествие саранчи.

Источник: Комсомольская правда

Нашествие саранчи может ударить по продуктовой корзине россиян. Об этом экономист Хаджимурад Белхароев рассказал NEWS.ru.

По словам специалиста, из-за прогнозируемого нашествия саранчи есть опасение, что стоимость килограмма картофеля может подняться до 100 рублей и выше. Уже весной насекомое атакует сразу несколько регионов России. В целом средняя стоимость картофеля за прошлый год выросла до 57 рублей.

— В этой ситуации также можно допустить рост стоимости огурцов до 400 рублей за килограмм, — поделился экономист.