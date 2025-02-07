Ростовчанам назвали последствия нашествия саранчи

По словам специалиста, из-за прогнозируемого нашествия саранчи есть опасение, что стоимость килограмма картофеля может подняться до 100 рублей и выше. Уже весной насекомое атакует сразу несколько регионов России. В целом средняя стоимость картофеля за прошлый год выросла до 57 рублей.