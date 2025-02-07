На одном из проблемных перекрестков во Владивостоке перенастроили светофоры

Специалисты оптимизировали работу светофоров на пересечении улиц Светланская и Капитана Шефнера в районе стадиона «Авангард» во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ЦОДД.
Для местных автомобилистов этот светофор — настоящая «пытка». При движении со спуска на Шефнера зеленый свет горит слишком мало, порой можно простоять в ожидании, пропустив даже несколько разрешающих сигналов. Чтобы уменьшить пробки и ускорить движение от кольца на Капитана Шефнера и Пушкинской в сторону Светланской, светофоры на перекрестке были перенастроены.
Теперь автомобили в этом направлении выезжают быстрее — в час пик пропускная способность увеличилась на 50 машин. При этом главная проезжая часть на улице Светланской сохраняет пропускную способность в 1000—1500 автомобилей с разных направлений.
В ЦОДД уточнили, что перенастройка светофоров осуществляется на основе данных анализа транспортных потоков, поступающих в автоматизированную систему управления дорожным движением. Приоритет всегда отдается наиболее загруженным направлениям.