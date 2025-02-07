На одном из проблемных перекрестков во Владивостоке перенастроили светофоры

Для местных автомобилистов этот светофор — настоящая «пытка». При движении со спуска на Шефнера зеленый свет горит слишком мало, порой можно простоять в ожидании, пропустив даже несколько разрешающих сигналов. Чтобы уменьшить пробки и ускорить движение от кольца на Капитана Шефнера и Пушкинской в сторону Светланской, светофоры на перекрестке были перенастроены.