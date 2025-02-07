Термокарстовые озера Китая влияют на глобальное потепление

В Китае основные территории, занятые мерзлотой, находятся преимущественно в Цинхай-Тибетском нагорье, самом высоком нагорье мира. Ученые исследовали 17 термокарстовых озер, расположенных на участках с различным типом растительности: заболоченный луг, альпийский луг, альпийская степь и альпийская пустыня. Целью было выяснить, как растительность береговой линии водоемов влияет на формирование микробных сообществ, отвечающих за разложение органического вещества, в результате которого в донных отложениях и озерных водах продуцируются парниковые газы.