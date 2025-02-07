Термокарстовые озера Китая влияют на глобальное потепление

ТОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Наиболее сильный выброс метана в атмосферу, который влияет на глобальное потепление, происходит из термокарстовых озер, расположенных на заболоченных лугах, выяснили ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Китая. Изучение цикла углерода является ключевым направлением, позволяющим понять механизмы изменения климата и прогнозировать его дальнейшую трансформацию, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
В Китае основные территории, занятые мерзлотой, находятся преимущественно в Цинхай-Тибетском нагорье, самом высоком нагорье мира. Ученые исследовали 17 термокарстовых озер, расположенных на участках с различным типом растительности: заболоченный луг, альпийский луг, альпийская степь и альпийская пустыня. Целью было выяснить, как растительность береговой линии водоемов влияет на формирование микробных сообществ, отвечающих за разложение органического вещества, в результате которого в донных отложениях и озерных водах продуцируются парниковые газы.
«Выявлено, что в термокарстовом озере с типом растительности “заболоченный луг”, где более высокие показатели биомассы, проективного покрытия и индекса видового разнообразия, выявлен больший поток углерода микробной биомассы почвы (SMC, soil microbial carbon) в термокарстовые озера. Это создает более благоприятную среду для метаногенов (микроорганизмов, которые образуют метан), что приводит к более высоким выбросам метана», — сказано в сообщении.
Важно, что современное органическое вещество, полученное при разложении растительности, показало более существенное влияние на микроорганизмы (для них оно «вкуснее», легко разлагаемое), чем оттаявшее древнее органическое вещество мерзлой толщи.
«Анализ результатов, проведенный китайскими коллегами, помог выявить взаимосвязи между величиной эмиссии парниковых газов и типом растительности. Показано, что богатый углеродом субстрат (листовая подстилка, корни, корневые экссудаты) стимулируют микробное разложение существующего органического углерода почвы для получения дефицитных питательных веществ», — приводятся в сообщении слова одного из авторов статьи, старшего научного сотрудника лаборатории «Биогеоклим» ТГУ Рината Манасыпова.
Результаты исследования опубликованы в журнале Water Research (Q1).
Зачем исследовать термокарстовые озера?
Термокарстовые озера — это озера, которые появляются в результате таяния вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Они являются крупными источниками парниковых газов, таких как метан (CH4) и углекислый газ (CO2). При этом метан оказывает согревающее воздействие во много раз сильнее, нежели углекислый газ, поскольку обладает повышенной способностью поглощать тепловое излучение.
Совместные исследования ученых разных стран помогают лучше понять «поведение» различных экосистем в условиях стремительно меняющегося климата, который представляет один из самых серьезных вызовов, стоящих перед человечеством. Результаты исследований нужны для разработки подходов, способных снизить скорость нежелательных климатических изменений.