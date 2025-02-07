В Красноярске проверяют мужчину, который напугал 15-летнюю школьницу (видео)

В конце января в дежурную часть поступило заявление от жительницы дома на улице Ястынской. Женщина рассказала полицейским, что ранее ее 15-летняя дочь встретилась в подъезде с неизвестным мужчиной. Девочке показалось, что незнакомец может причинить ей вред. При этом никаких угроз в адрес школьницы мужчина не высказывал и противоправных действий не совершал.