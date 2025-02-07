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В Красноярске проверяют мужчину, который напугал 15-летнюю школьницу (видео)

В Красноярске 45-летний мужчина напугал школьницу в подъезде и попал в поле зрения правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В конце января в дежурную часть поступило заявление от жительницы дома на улице Ястынской. Женщина рассказала полицейским, что ранее ее 15-летняя дочь встретилась в подъезде с неизвестным мужчиной. Девочке показалось, что незнакомец может причинить ей вред. При этом никаких угроз в адрес школьницы мужчина не высказывал и противоправных действий не совершал.

Стражи порядка установили личность данного гражданина, им оказался житель микрорайона Солнечный. Красноярца доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Мужчина пояснил, что заходил в подъезд дома для того, чтобы найти квартиру старого знакомого, точный адрес которого он забыл.

«Зашел в подъезд, поднялся на 10 этаж. Не увидя знакомой квартиры, развернулся и надел капюшон и пошел вниз. По дороге встретил девушку, шедшую мне навстречу. Я с ней разминулся и пошел по своим делам. Прошу прощения, если кого-то напугал своим поведением», — публично извинился красноярец.

В правоохранительных органах отметили, что других заявлений и сообщений о происшествиях, связанных с гражданином, в полицию не поступало.

Проверочные мероприятия продолжаются. Полицейские благодарят жителей города за проявленную бдительность.