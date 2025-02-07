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Овечкин забил «Филадельфии» 879-й гол, а у белоруса Протаса — голевой пас

Овечкин забил 879-й гол, а у Протаса голевой пас в победном матче «Вашингтона».

Источник: Комсомольская правда

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в победном матче против «Филадельфии Флайерз» забросил свой 879-й гол в чемпионатах НХЛ, а белорус Алексей Протас записал в свой актив голевой пас.

Счет в матче открыли хозяева — на 18-й минуте первого периода отличился нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Но почти сразу же «Вашингтон» отыгрался.

Александр Овечкин начал атаку в своей зоне, а завершил ее точным броском из правого круга вбрасывания — 1:1, до конца периода оставалось 53 секунды.

Во втором периоде белорусский нападающий Алексей Протас отпасовал на МакМайкла и тот вывел «Вашингтон» вперед — 1:2, но Ферстер и Мичков снова дали хозяевам надежду на победу — 3:2.

В заключительном отрезке матча Эллер сравнял счет, а Чикран принес победу «Вашингтону» — 4:3.

Александр Овечкин забросил свой 879-й гол, а чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) ему надо еще 16 голов. Овечкин забросил уже в четвертом матче подряд (26 голов в текущем сезоне) и такими темпами он может превзойти Гретцки уже в этом сезоне.

— Вы немного цепенеете, но все равно говорите, что это невероятно — то, как он продолжает забивать на этом уровне, в его 39 лет, — цитирует nhl.com тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери. — Мы просто наслаждаемся этим и рады, что он в нашей команде. Это волнительно, и это дает много энергии нашей команде, товарищам по команде, тренерскому составу.

Улучшает свои показатели в НХЛ и белорусский форвард Алексей Протас, на его счету уже 46 очков (22 гола и 24 передачи) в 54 матчах.

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