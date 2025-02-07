Овечкин забил «Филадельфии» 879-й гол, а у белоруса Протаса — голевой пас

— Вы немного цепенеете, но все равно говорите, что это невероятно — то, как он продолжает забивать на этом уровне, в его 39 лет, — цитирует nhl.com тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери. — Мы просто наслаждаемся этим и рады, что он в нашей команде. Это волнительно, и это дает много энергии нашей команде, товарищам по команде, тренерскому составу.