Расписание некоторых популярных автобусов и троллейбусов изменится в Минске

Также в «Минсктрансе» предполагают, что из-за прогнозируемых пробок на трассах маршрутов этих автобусов и троллейбусов, возможны отклонения от расписаний их движения. С актуальным расписанием транспортное столичное предприятие рекомендует ознакомиться у них на официальном сайте.