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Расписание некоторых популярных автобусов и троллейбусов изменится в Минске

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Руководство «Минсктранса» приняло решение изменить с 8 февраля расписание некоторых популярных у горожан и гостей столицы автобусов и троллейбусов, говорится на сайте транспортной компании.

Источник: Sputnik.by

Связано это с проведением капитального ремонта путепровода с улицы Московской на проспект Независимости и ограничением движения транспорта на площади Независимости и улице Бобруйской.

Так, с 05:00 8 февраля и на весь период проведение капремонта изменится расписание автобусов № 40, 47С, 50С, 78, 100, 111 и 190Э, а также троллейбусов № 4, 7, 36, 44 и 58.

Также в «Минсктрансе» предполагают, что из-за прогнозируемых пробок на трассах маршрутов этих автобусов и троллейбусов, возможны отклонения от расписаний их движения. С актуальным расписанием транспортное столичное предприятие рекомендует ознакомиться у них на официальном сайте.

Маршруты объезда

Дорожники вскоре приступят к капитальному ремонту и модернизации путепровода, по которому можно проехать от площади Независимости к станции метро «Институт Культуры».

Движение транспорта на одном из участков улицы Бобруйской ограничат с полуночи 10 февраля. Планируется, что работы на путепроводе в центре столицы будут завершены к 1 декабря.