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В центре Красноярска нашли 39 мин времён Великой Отечественной войны

Снаряды нашли рабочие во время земляных работ в районе дома по улице Профсоюзов.

Источник: Соцсети

В центре Красноярска нашли 39 миномётных мин времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Красноярскому краю.

Снаряды нашли рабочие во время земляных работ в районе дома по улице Профсоюзов. На место выехала группа сапёров ОМОНа Росгвардии.

«Взрывотехники провели обследование и установили, что это 39 минометных мин калибром 82 мм времён Великой Отечественной войны, из них 31 оказалась боевая», — сообщили в Росгвардии.

Специалисты изъяли снаряды и отправили их на уничтожение.

Отметим, что ранее в районе улицы Профсоюзов уже находили миномётные мины.