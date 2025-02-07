В центре Красноярска нашли 39 мин времён Великой Отечественной войны

В центре Красноярска нашли 39 миномётных мин времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Красноярскому краю.
Снаряды нашли рабочие во время земляных работ в районе дома по улице Профсоюзов. На место выехала группа сапёров ОМОНа Росгвардии.
«Взрывотехники провели обследование и установили, что это 39 минометных мин калибром 82 мм времён Великой Отечественной войны, из них 31 оказалась боевая», — сообщили в Росгвардии.
Специалисты изъяли снаряды и отправили их на уничтожение.
Отметим, что ранее в районе улицы Профсоюзов уже находили миномётные мины.