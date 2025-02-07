Главные новости 7 февраля 2025 года

В Гренландии партия Siumut выступила с инициативой о проведении референдума, темой которого станет выход автономии из состава Дании. Голосование предлагается провести после выборов 11 марта. Представители партии считают, что получение статуса независимого государства предоставит Гренландии возможность участвовать в переговорах о присоединении к США на равных.