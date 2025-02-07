Главные новости 7 февраля 2025 года

В США заявили, что Трамп формирует идеи для переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп сейчас решает, какие инструменты и стимулы использовать для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, кадровый дипломат США Людовик Худ.
В США распустили группу по поиску российских активов
Межведомственная группа в США, которая занималась выявлением активов российского бизнеса в европейских странах, прекратила существование. Министр юстиции и генеральный прокурор Пэм Бонди подписала меморандум об ее роспуске. Сотрудников группы распределят в подразделения по борьбе с международной преступностью.
Трамп ввел санкции в отношении МУС из-за Израиля
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС). Свое решение политик обосновал «противозаконными и необоснованными действиями» в отношении Америки и ее ближайшего союзника Израиля. Среди введенных ограничений — блокировка собственности и активов членов МУС.
В Гренландии организуют референдум о независимости от Дании
В Гренландии партия Siumut выступила с инициативой о проведении референдума, темой которого станет выход автономии из состава Дании. Голосование предлагается провести после выборов 11 марта. Представители партии считают, что получение статуса независимого государства предоставит Гренландии возможность участвовать в переговорах о присоединении к США на равных.
Япония выразила намерение заключить мирный договор с Россией
Японский премьер-министр Сигэру Исиба сделал заявление о стремлении Токио заключить мирный договор с Россией. Он добавил, что японское правительство также намерено решить вопрос принадлежности четырех северных островов — так в стране называют южную часть российских Курил.