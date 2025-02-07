Первые слушания о стеле «Город трудовой доблести» прошли в Верхней Пышме

В Штабе общественной поддержки при участии замминистра образования и молодежной политики региона Евгения Бирюка, председателя ЗакСО Людмилы Бабушкиной, депутатов, главы города, ветеранов и жителей накануне прошли слушания, посвященные установке стелы «Город трудовой доблести» в Верхней Пышме. Она должна появиться в год 80-летия Победы. Напомним, указ о присвоении уральскому городу почетного статуса 15 января 2025 года подписал президент Владимир Путин.