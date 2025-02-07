Незаконную недвижимость продали в Астане за 108,5 млн тенге

По информации ТОО «Компания по управлению возвращенными активами», торги в формате аукциона прошли на электронной платформе E-Qazyna. По итогам был успешно продан возвращенный актив — встроенное нежилое помещение в Астане.
Объект был реализован за 108 461 438 тенге с НДС, что на 23 877 133 тенге превысило его стартовую цену в 84 584 305 тенге. Все вырученные средства будут направлены в Специальный государственный фонд, где они будут использованы для поддержки экономического развития Казахстана и реализации важных социальных объектов.
Помещение находится в районе Нура, по ул. Кайыма Мухамедханова, д. 17, на первом этаже в 14-этажном жилом комплексе. Его общая площадь — 121 кв. м.