Незаконную недвижимость продали в Астане за 108,5 млн тенге

Объект был реализован за 108 461 438 тенге с НДС, что на 23 877 133 тенге превысило его стартовую цену в 84 584 305 тенге. Все вырученные средства будут направлены в Специальный государственный фонд, где они будут использованы для поддержки экономического развития Казахстана и реализации важных социальных объектов.