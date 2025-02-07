Омский Россельхознадзор не выпустил из России в Казахстан машину с баранами

Специалисты Россельхознадзора не дали вывезти из России в Казахстан двух баранов. Внедорожник с животными задержали 6 февра на пункте пропуска «Исилькульский» в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
При досмотре автомобиля инспекторы нашли в салоне двух баранов. Водитель, гражданин России, планировал вывезти животных в село Асаново Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.
У перевозчика не оказалось необходимых ветеринарных документов на баранов, в том числе сертификата Таможеного союза.
«Отсутствие документации, подтверждающей эпизоотическое благополучие территории происхождения животных, создает серьезные риски распространения опасных заболеваний. Это может нанести значительный ущерб животноводческой отрасли как Казахстана, так и России», — отметили в пресс-службе ведомства.
В отношении водителя внедорожника составили протокол за нарушение правил карантина животных. Наказание за данное административное правонарушением — штраф размере 500 до 1000 рублей. Баранов вернули на территорию России.
Ранее «КП Омск» сообщала, омский суд огласил приговор иностранцу за контрабанду стратегических ресурсов. Мужчина пытался незаконно провезти лесоматериалы через госграницу в Омской области.