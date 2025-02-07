Черная пятница: В Кишиневе на целый день отключают электричество — рассказываем, кому не повезло

В двух столичных секторах сегодня не будет света.
Поставщик сообщает, что 7 февраля намечены перерывы в поставках электрической энергии.
Ботаника:
— бул. Куза-Водэ, 34/2 — с 09:30 до 17:30.
Чеканы:
— ул. И. Виеру, 15/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, Н. Милеску-Спэтару, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7 — с 09:30 до 17:00.
— ул. М. Дрэган, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 10, 10/2, 12, Саргидава, 2, В. Вэрзару, 5/1, 9, 11 — с 08:50 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются также на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.