Минсвязи сказало, что связь 4G доступна для 99% белорусов. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства связи и информатизации.
Сообщается, что в стране количество абонентов подвижной электросвязи составило около 12 миллионов. Так, связью второго и третьего поколения охвачено 99,3% и 98,6% территории, где живет 99,9% населения.
В ведомстве заметили, что активно развивалась сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE, а также услуги на ее основе.
«За январь-декабрь 2024 года охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составил 99,0%», — сообщили в Минсвязи.
Ранее Минсвязи сказало, когда 5G появится в Беларуси.
Тем временем Минсвязи Беларуси объяснило проблемы со связью.
Вместе с тем МНС Беларуси сказало, когда пассажир может не платить за поездку в такси.