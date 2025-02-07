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Минсвязи сказало, что связь 4G доступна для 99% белорусов

Минсвязи Беларуси сообщило, что для 99% населения доступна связь 4G.

Источник: Комсомольская правда

Минсвязи сказало, что связь 4G доступна для 99% белорусов. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

Сообщается, что в стране количество абонентов подвижной электросвязи составило около 12 миллионов. Так, связью второго и третьего поколения охвачено 99,3% и 98,6% территории, где живет 99,9% населения.

В ведомстве заметили, что активно развивалась сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE, а также услуги на ее основе.

«За январь-декабрь 2024 года охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составил 99,0%», — сообщили в Минсвязи.

Ранее Минсвязи сказало, когда 5G появится в Беларуси.

Тем временем Минсвязи Беларуси объяснило проблемы со связью.

Вместе с тем МНС Беларуси сказало, когда пассажир может не платить за поездку в такси.