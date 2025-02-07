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Фейк: МВД Казахстана опровергло сообщения о леденцах с наркотиками

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о том, что казахстанским детям предлагают розовые леденцы в форме мишек. И якобы они пахнут клубникой, вкус напоминает шоколад и конфеты, а на деле содержат наркотические вещества.

Источник: Polisia.kz

Сегодня МВД Казахстана опроверг слухи об опасных сладостях и сообщил:

В чатах WhatsApp распространяется информация о том, что детям в школах могут предлагать леденцы «клубничный квик» и другие вкусы, содержащие наркотик — кристаллический метамфетамин. Однако данная информация не нашла подтверждения и является фейком.

сообщили в ведомстве

Также напомнили о том, что распространение заведомо ложной информации, которая может вызвать панику или иные негативные последствия, является уголовно наказуемым деянием. И призвали казахстанцев внимательными и ответственными при распространении различных сообщений, не верить непроверенной информации.